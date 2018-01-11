Авиакомпания Jet Airways уволила поругавшихся во время полета пилотов

Индийская авиакомпания Jet Airways уволила двух пилотов, поссорившихся на борту самолета, выполнявшего рейс Лондон – Мумбай.

«По итогам расследования событий, произошедших на борту рейса 9W 119 Лондон – Мумбай 1 января 2018 года, Jet Airways немедленно отстранила от работы обоих пилотов», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

По сообщению авиакомпании, после взлета из лондонского Хитроу на борту Boeing 777 вспыхнула ссора между капитаном лайнера и пилотом. Капитан ударил женщину-пилота по лицу, после чего она в слезах выбежала из кабины.

Члены экипажа уговорили ее вернуться к управлению самолетом, но ссора продолжилась, и она еще раз покидала кабину пилота, а затем возвращалась назад. Командир воздушного судна также покидал кабину, чтобы уговорить женщину вернуться назад.

В это время на борту находились 324 пассажира и 14 членов экипажа.

Напомним, ранее легкий самолет в США разбился из-за попытки самоубийства пилота.