Власти Германии предложат мигрантам тур по нацистским концлагерям

Немецкий политик предложила в обязательном порядке вывозить на экскурсии в нацистские концлагеря мигрантов, среди которых замечены антисемитские настроения.

Идея, предложенная законодателем из Берлина Сьюзен Чебли (Sawsan Chebli), набирает обороты. Лидеры Центрального совета евреев Германии и Всемирного еврейского конгресса согласились с ней, сообщает The New York Times.

Политики и общественники, поддержавшие проект, считают, что в ходе посещения мемориалов люди, которые бежали или были изгнаны из своих стран, смогут испытать сочувствие.

Всемирный еврейский конгресс – ведущая правозащитная организация, представляющая еврейские общины в 100 странах – также приветствовал эту идею.

«Это предложение является эффективным методом просвещения людей всех слоев общества о нацистской попытке уничтожить все еврейское население Европы и опасностях, которые может вызвать такая ненависть», – считает президент организации Рональд Лаудер.

По его мнению, Германия, как и любая другая страна, откровенно и прямо столкнулась с преступлениями своего прошлого и четко дала понять на самых высоких уровнях, что память о Холокосте никогда не должна быть забыта.

Пока идея требовать от вновь прибывших посетить концентрационные лагеря не получила всеобщего одобрения.

Директор Центра немецких и европейских исследований университета Брандейса в Уолтеме, штат Массачусетс, Сабина фон Меринг (Sabine von Mering) считает, что предложенные экскурсии не смогут решить проблему: «Вы не помешаете кому-то стать расистом или ксенофобом, отправив их в концентрационный лагерь. Я не думаю, что это требование каким-то волшебным образом решит эту проблему. Это требует гораздо большего внимания и образования».

В настоящее время власти Германии предлагают мигрантам курсы по немецкому языку, культуре и истории.

Предложение Чебли отражает растущую озабоченность по поводу того, что Германия в последние годы приняла более миллиона мигрантов, многие из которых бежали от войны и хаоса на Ближнем Востоке и в Африке. Это непреднамеренно создало потенциальные инкубаторы антисемитизма в стране, наиболее обремененной наследием нацистов и холокостом, в результате которого погибло около 6 млн евреев.

Чувствительность к нацистскому прошлому чрезвычайно сильна в Германии, одном из самых сильных сторонников Израиля. Немецкий закон включает строгие запреты на нацистскую пропаганду и отрицание холокоста.

Правительство стремится сделать Германию безопасным местом для евреев, которых в стране насчитывается около 200 тыс. человек.

Известно, что поездки студентов в бывшие нацистские концентрационные лагеря являются обязательными элементами учебных программ немецких школ.

Напомним, что предложение Сьюзен Чебли появилось на фоне предполагаемого роста антисемитских настроений в прошлом месяце, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что правительство Соединенных Штатов официально считает оспариваемый город Иерусалим столицей Израиля.

Значительное большинство государств – членов ООН, включая Германию, осудили американскую позицию, которую критики назвали нарушением международного права и новым препятствием на пути урегулирования затянувшегося израильско-палестинского конфликта.