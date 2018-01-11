Украинскому врачу вынесли приговор за смертельный укол своему зятю

Суд Харькова признал виновным 60-летнего врача-онколога в умышленном убийстве зятя и приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Как говорится в сообщении на сайте прокуратуры Харьковской области, дочь врача конфликтовала с мужем, дело шло к разводу. Соответственно, между зятем и тестем отношения тоже ухудшились.

В феврале 2015 года онколог пришел в квартиру, где проживала его дочь с мужем и ребенком, подождал возвращения зятя из гаража и вколол ему в бедро некий препарат.

Пострадавший еще успел позвонить брату и сообщить о случившемся, после чего умер. Врачу оставалось лишь перенести тело бывшего зятя в безлюдное место, чтобы его не сразу нашли. Свою вину в убийстве онколог так и не признал.

Напомним, украинская хакерская группа «КиберБеркут» опубликовала материалы расследования, в котором заявляется о работе на Украине сети биологических лабораторий американских спецслужб.