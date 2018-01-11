На горящем у берегов Китая танкере произошел взрыв

Взрыв произошел на иранском нефтяном танкере Sanchi, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся в Восточно-Китайском море, сообщает министерство транспорта Китая.

Взрыв произошел в среду днем. Из-за этого пришлось приостановить борьбу с огнем, а поисково-спасательные суда отвести на безопасное расстояние.

«Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Указывается, что из-за взрыва возникла потенциальная угроза для экологии. Судно перевозило 136 тыс. тонн газового конденсата.

Sanchi принадлежит иранской компании, ходит под панамским флагом.

6 января танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL. На борту танкера находились в общей сложности 32 человека. Связь с ними была потеряна. Во вторник спасатели нашли тело одного моряка.