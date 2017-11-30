Премьер Норвегии признала вред антироссийских санкций для королевства

Западные санкции против России вредят и экономике Норвегии, заявила премьер-министр королевства Эрна Сольберг.

Сульберг заявила, что нельзя «не работать и не говорить» с Россией, передает ТАСС.

По ее словам, Новегия «испытывает определенные экономические сложности в некоторых районах» страны из-за санкций. При этом Сольберг отметила, что решение о санкциях принял весь ЕС. Как заявила премьер, в данном вопросе странам Европы нужно сохранять единство.

Одновременно премьер подчеркнула, что у Норвегии налажены «очень хорошие отношения с Россией», особенно в сфере взаимодействия, затрагивающего пограничные районы и рыболовство.