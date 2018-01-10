СМИ: В Москве за вождение в нетрезвом виде задержали чиновника Минтранса

В Москве за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительских прав якобы задержали чиновника Минтранса, отвечающего за регистрацию беспилотников и дронов, сообщают СМИ.

Как сообщает telegram-канал Mash, речь якобы идет об Андрее Шныреве. На сайте Минтранса указано, что человек с такими именем и фамилией занимает должность замглавы департамента государственной политики в области гражданской авиации.

Отмечается, что полиция обратила внимание на УАЗ, за рулем которого находился Шнырев, на улице Вилиса Лациса на северо-западе российской столицы. При проверке автомобиля чиновнику предложили пройти тест на алкоголь, результаты которого якобы показали около 0,3 промилле.

Официальными комментариями МВД и Минтранса с подтверждением или опровержением этой информации газета ВЗГЛЯД не располагает.