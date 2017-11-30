Создатель видимой из космоса надписи в Подмосковье объяснил смысл послания

Надпись «Господи, помоги России» в Подмосковье, которая появилась на снимках со спутника в интернет-картах, по словам ее автора, стала криком души местного жителя, уставшего бороться за экологическое благосостояние региона.

Как сообщает «Московский комсомолец», автором надписи стал 55-летний Андрей Финоченко. По его словам, эта надпись – не первая. Около трех лет назад южнее нынешней надписи он вырыл фразу «Путин, спаси Сходню» для привлечения внимания к строительству жилого комплекса на территории, которая, как убежден местный житель, должна стать особо охраняемой зоной, а не местом под застройку.

«После того, как на месте первого высказывания появился котлован, я на эмоциях задумал второе. Сам я человек не особо верующий, но моя супруга ходит в церковь. Это такой порыв, со смыслом: «когда же наступит порядок?» Я очень много труда вложил в надпись. Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев. Каждая буква размером пять-шесть метров в высоту, метр в ширину и глубиной в 50 сантиметров», – рассказал Финоченко.

Для поддержания четкости надписи он более года пропалывал каждую букву, поскольку не знал, когда пролетит спутник и зафиксирует высказывание.

Ранее сообщалось, что на картах Google Maps появилась надпись «Господи, помоги России».