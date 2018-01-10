За шесть дней собрана почти половина подписей для регистрации Путина кандидатом

Сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Елена Шмелева заявила, что за шесть дней собрана почти половина подписей, необходимых для регистрации Путина кандидатом в президенты России.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Пункты сбора подписей в поддержку кандидатуры Путина открылись 5 января.

27 декабря Путин лично подал документы в ЦИК. На следующий день Центризбирком постановил разрешить Путину официально начать свою кампанию и сбор подписей, также ЦИК зарегистрировал группу, поддержавшую самовыдвижение действующего главы государства.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Напомним, количество зарегистрированных ЦИКом претендентов на должность главы государства составляет 64 человека.