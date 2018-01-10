За годы независимости Украина лишилась четверти вузов

С момента распада СССР на Украине количество высших учебных заведений сократилось на 27,8%, сообщили в министерстве образования и науки страны.

Как сообщает издание «Украинские новости», в начале 1991-1992 учебного года количество вузов в стране составляло 910, в начале 2000-2001 учебного года в стране действовало 979 вузов, а на начало 2013-2014 учебного года на Украине было 803 вуза.

Начиная с 2014-2015 учебного года количество вузов уменьшилось до 664. Это произошло из-за того, что в расчет перестали брать те учебные заведения, которые оказались на контролируемых ополченцами территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также в Крыму.

В 2015-2016 учебном году на Украине было зарегистрировано 659 вузов, а в 2016-2017 – 657.

Напомним, в феврале минобрнауки Украины заявило о решении аннулировать лицензии высших учебных заведений, находящихся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крыму и Севастополе.

Украинские чиновники еще в 2015 году заявили о лишении аккредитации вузов Крыма и Донбасса. При этом крымские университеты давно работают под российской юрисдикцией, а выпускники вузов Донбасса получают дипломы о высшем образовании российского образца.