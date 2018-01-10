В Одесской области Украины радикалы совершили ряд нападений на православные храмы

Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата сообщила о нападении радикалов на храмы в центре Одессы, а также об осквернении храма в Черноморске.

«Группа примерно из шести агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены православных храмов. На требования священнослужителей работников и прихожан храмов прекратить кощунство и хулиганские действия молодчики выкрикивали агрессивные оскорбления. При решительных действиях одного из священников, содравшего наклеенное, радикалы попытались договориться с ним о возможности окончить съемку акции, мотивируя, что им нужно снять видеоотчет. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан хулиганов прогнали от храмов», – сообщает пресс-служба епархии.

Одесская епархия призвала правоохранительные органы региона дать соответствующую оценку актам вандализма и принять необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. Согласно заявлению епархии, «провокаторы пытаются посеять рознь в украинском обществе по религиозному признаку».

Еще одно нападение на православный храм произошло в Одесской области в ночь на 10 января. Свято-Покровский храм города Черноморска был ограблен и осквернен неизвестными.

«Злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания. В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить все в храме и алтаре. В частности, кощунники сломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме», – сообщается в пресс-релизе.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции, в храме проходят следственные действия.

Епархия подчеркнула, однако, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто, виновные не понесли наказания.



Сейчас на Украине действуют несколько православных церквей – признанная всеми поместными православными церквами мира Украинская православная церковь Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и Украинская греко-католическая церковь.

В мае РПЦ сообщала, что с 2014 года представителями непризнанного Киевского патриархата на Украине были захвачены порядка 40 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.