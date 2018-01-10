В Москве начали розыск педофила с девочкой в багажнике

Объявленный в розыск водитель автомобиля Nissan с московскими номерами подозревается в изнасиловании 12-летней девочки, следователи не исключают, что ребенок может находиться в багажнике.

«В Москве разыскивается автомобиль Nissan со столичными номерами, в котором находится подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки. По некоторым данным, потерпевшая может находиться в багажнике машины», – приводит АГН «Москва» слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что житель города Альметьевск (Татарстан) в 2015-2016 годах развратил 51 девочку и пять мальчиков. Он знакомился с детьми в возрасте от 10 до 14 лет в социальных сетях.

Ранее следствие предъявило обвинение преподавательнице альметьевской школы Румие Хусаиновой, подозреваемой в интимной близости с 15-летней ученицей.