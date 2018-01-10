Сотрудник технических служб сорвал регистрацию депутатов ЛДПР в Госдуме

Сотрудник технических служб нижней палаты взял на память из зала заседаний карточки для регистрации депутатов фракции ЛДПР, сорвав тем самым регистрацию парламентариев, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Человек установлен, все подробности понятны, но депутаты к этому отношения не имеют», - сказал спикер, передает ТАСС.

Он добавил, что карточки взял работник технических служб, который посчитал, что рабочий год завершен, и, убирая рабочие места, собрал карточки на память.

Ранее в среду в начале первого заседания весенней сессии некоторые либерал-демократы не смогли зарегистрироваться в зале, а вышедший к трибуне представитель фракции Вадим Деньгин назвал это технической заминкой.

Однако лидер ЛДПР Владимир Жириновский охарактеризовал эту ситуацию как чудовищную и потребовал разобраться в ней с помощью сил ФСО и ФСБ. «У нас, что камеры не работают? Вся Москва в камерах. Что, срочно нельзя сделать расшифровку и показать лицо этого подлеца и негодяя? Пусть ФСО ищет и ФСБ», – потребовал политик.