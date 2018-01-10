Кремль прокомментировал возможность встречи президентов до конгресса нацдиалога Сирии

Встречи президентов России, Турции и Ирана - Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани - перед планируемым на конец января в Сочи конгрессом национального диалога Сирии пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Идут достаточно интенсивные контакты на экспертном уровне. Пока контактов на высшем уровне в графике не значится, но они возникают достаточно оперативно при необходимости», – передает ТАСС слова Пескова.

Он отметил также, что необходимо согласовать список участников конгресса, для чего нужна синхронизация позиций России, Турции и Ирана.

Напомним, ранее конгресс нацдиалога Сирии перенесли со 2 декабря на более поздний срок. Предполагается, что конгресс состоится в Сочи.

Сообщалось также, что конгресс состоится не раньше января, вероятнее всего, в феврале.