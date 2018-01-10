Песков опроверг связь оценки эффективности губернаторов с явкой на выборах

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал неправильным связывать оценку эффективности работы российских губернаторов с показателями явки на президентских выборах.

«Прямая увязка, скажем так, оценки эффективности работы руководителей регионов с теми цифрами явки, которую регионы покажут, наверное, это было бы а) неправомерно и б) неправильно. Поэтому здесь, безусловно, таких прямых увязок быть не может», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать доклад фонда «Петербургская политика», в котором сообщается о возможной связи показателей явки избирателей и кадровых решений в губернаторском корпусе.

Песков подчеркнул, что в Кремле никто не поднимает данный вопрос.