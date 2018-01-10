В Чечне открыли две новые школы на 1440 мест

Новые школы, рассчитанные на 1440 мест, открыли в Гудермесском районе Чечни в рамках федеральной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы», сообщил в соцсетях глава республики Рамзан Кадыров.

«Гудермес получил 1440 ученических мест. Это имеет огромное значение, если учитывать высокую рождаемость и острую нехватку школ. В городе до последнего времени в режиме третьей смены обучалось 2979 учащихся, во вторую 3560 учащихся», – передает издание «Грозный Информ» сообщение Кадырова.

При этом в 2017 году в Чечне построили пять школ по федеральной программе развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Финансирование на строительство школ составило 1 млрд 4475 млн рублей.