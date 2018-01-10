Израиль перебросил дополнительные силы на Западный берег после убийства раввина

В северную часть Западного берега реки Иордан переброшены дополнительные силы израильской армии после обстрела автомобиля раввина, сообщили в Армии обороны Израиля.

Военные ведут поиски нападавших. Сообщается, что «въезд и выезд из деревень, окружающих Наблус (крупный город на Западном берегу реки Иордан), возможен только после проверок безопасности», передает ТАСС.

Во вторник неизвестные открыли огонь по автомобилю на шоссе в районе Наблуса, в результате чего погиб 35-летний раввин Разиэль Шевах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал найти и наказать совершивших нападение.