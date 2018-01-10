Госдума обновит сайт

Новый портал Государственной думы будет запущен в конце января – начале февраля, его новым главным редактором станет экс-руководитель пресс-службы Института развития интернета (ИРИ) Оксана Ткачева.

По словам Ткачевой, больше всего внимания будет уделено работе с избирателями. Кроме того, на сайте появится формат «вопрос-ответ», пишут «Известия».

«Ключевым в деятельности сайта ГД, безусловно, станет не просто информирование граждан, а разъяснение им особенностей и результатов законотворческого процесса в доступных форматах», – сказала она.

Писать тексты для сайта и освещать всю повестку Госдумы будет редакция портала. В ее состав войдут профессиональные журналисты.