Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 17 копеек и составил 56,83 рубля, курс евро снизился на 19 копеек и достиг 67,79 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 69,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».