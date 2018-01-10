Медведев поручил трудоустроить рыбаков из-за ограничения вылова омуля

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Минтруду во исполнение поручений президента от 28 декабря 2017 года трудоустроить работников рыбных компаний в связи с ограничением вылова омуля.

«Минтруду России и Минэкономразвития совместно с высшими органами исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области принять дополнительные меры по трудоустройству работников рыбохозяйственных организаций, высвободившихся в результате введения ограничения добычи (вылова) и реализации омуля», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отчетный срок – до 12 февраля 2018 года, далее – один раз в полгода.

Ранее президент Владимир Путин по итогам пресс-конференции дал поручение правительству совместно с властями Бурятии и Иркутской области принять дополнительные меры для трудоустройства работников рыбохозяйственных организаций, потерявших работу в результате введения ограничения на добычу омуля.

Кроме того, Медведев дал указания Минздраву, Минфину и Минэкономразвития совместно с органами исполнительной власти субъектов «разработать и утвердить программу развития онкологических диспансеров с учетом необходимости реализации мер по раннему выявлению онкологических заболеваний, предусмотрев ее софинансирование из федерального бюджета». Также они должны подготовить предложения о продолжении программы развития перинатальных центров в России.

Минздраву совместно с Минпромторгом, Минфином и органами исполнительной власти субъектов России указано принять меры по обеспечению необходимым оборудованием и лекарствами, включаю обезболивающие, больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для использования на дому.

Также, по указанию кабмина, Минздрав, Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития совместно с органами исполнительной власти субъектов России должны повысить доступность медицинской помощи населению, создав в 2018-2020 годах врачебные амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, отвечающие современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек. Также ведомства должны обеспечить возможность использования «передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек», сообщается на сайте кабмина.

Срок исполнения указаний – до 28 февраля 2018 года.