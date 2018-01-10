Леопард напал на двухлетнего ребенка в приморском зоопарке

В зоопарке Уссурийска леопард напал на двухлетнего мальчика, оставшегося у клетки дикого животного без присмотра родителей, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Установлено, что мальчик слишком близко подошел к клетке с леопардом, и тот схватил его лапами за голову. Ребенок был госпитализирован с рваными ранами и укусами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении родителей пострадавшего мальчика составлены административные протоколы по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Напомним, в июле 2017 года леопард напал на ребенка в контактном зоопарке Саратова.