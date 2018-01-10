В США захотели сделать постоянным финансирование «сдерживания» России

Председатель комитета по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри выразил надежду, что инициатива по сдерживанию России в Европе, подразумевающая усиление американского контингента, будет финансироваться на постоянной основе.

По сообщению аппарата комитета, эту тему Торнберри обсудил 8 января на встрече с верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти, передает ТАСС.

«Председатель Торнберри также обсудил непрекращающуюся поддержку с его стороны усилий в рамках инициативы по сдерживанию в Европе, направленных на реструктуризацию сил и ресурсов США в Европе с целью противодействия российской агрессии. Эта инициатива, которая, как он надеется, в будущем будет финансироваться на постоянной основе», – отметили в аппарате.

Торнберри и Скапарротти в ходе встречи обсудили якобы «враждебные действия России» в Европе и использование контрсредств, таких как обеспечение безопасности в киберпространстве, обмен разведывательными данными и «борьба с пропагандой».

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident, целью которой станет «сдерживание» России.