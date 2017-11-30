В России ликвидирован фонд Максаковой

Решение суда о ликвидации астраханского общественного благотворительного фонда бывшего депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой вступило в законную силу, сообщил представитель Кировского районного суда Астрахани.

«Стороны не стали обжаловать приговор», – сообщил РИА «Новости» представитель суда.

В ноябре прошлого года Министерство юстиции подало иск в Кировский суд Астрахани к благотворительному фонду «Марии Максаковой-Игенбергс» с целью его ликвидации. В конце того же месяца суд принял решение ликвидировать фонд.

Напомним, Максакова бежала на Украину со своим мужем и депутатом Денисом Вороненковым, заявив о несогласии с политикой Москвы. При этом против Вороненкова в тот момент уже было заведено уголовное дело о мошенничестве. В конце марта Вороненков был застрелен в центре Киева бывшим нацгвардейцем Украины националистом Павлом Паршовым.