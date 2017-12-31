Подозреваемый в убийстве молодой пары ранил ножом полицейского в Приморье

Сотрудник полиции получил ножевое ранение во время задержания мужчины, который подозревается в том, что зарезал молодую пару в Артеме, сообщает УМВД по Приморскому краю.

На телах убитых девушки и молодого человека были множественные ножевые ранения. Убийца скрылся с места преступления, сообщается на сайте УМВД.

Подозреваемый был задержан в Надеждинском районе в машине таксомоторной компании. Им оказался уроженец Сахалинской области 1984 года рождения.

Во время задержания он оказал сопротивление, ранив ножом сотрудника уголовного розыска.

Местные СМИ сообщали, что 30 декабря мужчина выскочил из машины в центре города и ножом убил девушку и парня, передает РИА «Новости».