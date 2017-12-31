Си Цзиньпин и Ли Кэцян поздравили Путина и Медведева с Новым годом

Китайский лидер Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление главе российского государства Владимиру Путину, а премьер Госcовета Китая Ли Кэцян – председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

Си Цзиньпин выразил готовность вместе с Путиным «прилагать общие усилия для укрепления политического и стратегического взаимодоверия» двух стран, «расширения всестороннего прагматического сотрудничества, а также продвижения российско-китайского стратегического взаимодействия по международным вопросам».

Кроме того, китайский лидер заявил, что готов лично «прилагать усилия для достижения новых результатов в развитии отношений» России и Китая, передает РИА «Новости».

Си Цзиньпин передал от народа и властей Китая наилучшие пожелания президенту и народу России, отметив, что в 2017 году достигнут новый прогресс в отношениях между государствами. По словам китайского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина играет важную роль для «защиты международного мира и стабильности».

Си Цзиньпин не сомневается в том, что ближайшие два года, которые объявлены годами межрегионального сотрудничества, будут способствовать развитию российско-китайского сотрудничества на местах.

Ли Кэцян в поздравительной телеграмме Медведеву заявил, что готов вместе с главой российского правительства «способствовать тому, чтобы в российско-китайском сотрудничестве постоянно достигались новые результаты». Он напомнил об успешной 22-й встрече глав правительств, которая состоялась в 2017 году.