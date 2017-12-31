Япония увидела четыре возможных сценария войны на Корейском полуострове

Национальный совет безопасности Японии рассматривает четыре сценария вооруженного конфликта на Корейском полуострове, сообщают СМИ.

Первый вариант развития событий предусматривает конфликт между вооруженными силами Северной Кореи и Южной Кореи, второй – американский упреждающий удар по КНДР, третий – южнокорейское вторжение в КНДР, четвертый – ракетный удар Северной Кореи по Японии, передает RT со ссылкой на Japan Times и «Киодо».

По данным источников, глава японского правительства Синдзо Абэ и его советники решили начать моделирование сценариев конфликта.

Рассматривается вариант полномасштабной военной эскалации на Корейском полуострове, при которой Японии будет дано право на полноценное осуществление коллективной самообороны и военную поддержку американских войск, участвующих в боях с КНДР, передает ТАСС.

Кроме того, японские власти обсуждают вопрос о том, какое подкрепление может прислать Вашингтон.