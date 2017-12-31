Вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ОАЭ

В воскресенье, 31 декабря, вступает в силу безвизовый режим для поездок украинских туристов в одну из самых популярных у них стран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Глава украинского МИД Павел Климкин написал об этом на своей странице в Twitter, отметив, что безвизовый режим вводится в канун Нового года.

Теперь украинцы смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам.

Договоренность о безвизовых поездках украинцев в ОАЭ была достигнута в ходе государственного визита президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2017 года.

Туры в ОАЭ пользуются большим спросом у украинцев, уступая только Турции и Египту. За прошлый год Объединенные Арабские Эмираты посетили более 112 тыс. украинцев. При этом виза в ОАЭ была одной их самых дорогих – за ее оформление украинцы платили от 80 до 120 долларов.

Тем временем, Украина оказалась на грани потери безвизового режима с ЕС. 20 декабря Европейский союз выдвинул Киеву требования для сохранения безвиза.