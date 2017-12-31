В Израиле уклонистам от армии пригрозили тюрьмой

Израильские призывники, направившие властям открытие письмо с отказом служить в армии, должны получить тюремный срок за неисполнение долга перед страной, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.

Либерман заявил, что авторам открытого письма «промыли мозги при поддержке больших денег». «Кто их спонсирует? Кто за ними стоит? Они пришли к этому не одни. За ними стоят определенные источники», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом министр не назвал предположительных спонсоров антиизраильской пропаганды среди молодежи. По его мнению, отказники должны быть сурово наказаны. Министр высказался на то, чтобы за бойкот службы в израильской армии молодые люди были отправлены в тюрьму.

Напомним, ранее группа из 63 израильских подростков призывного возраста направила открытое письмо властям, заявив об отказе нести службу в армии. Они заявили, что военная служба «воплощает расистскую политику правительства» в отношении палестинского народа.

В числе молодых людей, подписавших послание, – 20-летний Матан Гельман, который уже тюремный срок за отказ служить в израильской армии.