В Риге бабушки подрались из-за картошки

В одном из рижских торговых центров две пожилые женщины устроили потасовку из-за картошки, рассказал журналист Владимир Дорофеев, разнимавший драку.

«Сходил сегодня в «Максиму» (ТЦ в рижском микрорайоне Плявниеки – прим. ВЗГЛЯД) – разнял двух бабушек, которые устроили драку из-за картошки», – рассказал он РИА «Новости».

«Картошка закончились, высыпали новую, и тут началось…», – пояснил Дорофеев. Он рассказал, что бабушки стали выяснять, кто за кем стоял в очереди, кто имеет первоочередное право на выбор корнеплодов. Кроме того, женщины попытались определить, кто обладает «преимущественным правом поучать в предновогодний день других покупателей».

«В пылу дискуссии у двух претенденток на неоспоримое преимущество нервы не выдержали, и они перешли от словесных к силовым методам», – сказал Дорофеев.

По его словам, во время «старческого спарринга» досталось и покупателю моркови. Молодой человек попытался скорее набрать овощей, бабушкам не понравилась его наглость и они «переключились к словесному поношению юности».

В итоге, «воинственно плюнув друг другу и молодому любителю моркови на пальто», женщины разошлись в разные стороны, заключил Дорофеев, отметив, что ему самому пришлось вмешаться в ситуацию.

Интернет-пользователи в субботу, 30 декабря, рассказывают о том, что во всех торговых центрах Риги наблюдается предпраздничное столпотворение. Многие рекомендуют не посещать большие супермакеты.