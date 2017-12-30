Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» Северо-Западного и Дальневосточного округов

Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.

По сообщению, поступившему в редакцию газеты ВЗГЛЯД, в Северо-Западном федеральном округе финалистами стали 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел в Санкт-Петербурге с 20 по 23 декабря.

Из 30 человек 26 человек представляют Санкт-Петербург, двое – Вологодскую область, и по одному человеку – Ленинградскую область и Калининградскую область.

Еще несколько участников из СЗФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, после завершения полуфиналов во всех федеральных округах.

В Дальневосточном федеральном округе победителями стали 30 лучших участников окружного полуфинала, который прошел во Владивостоке с 20 по 23 декабря.

Из 30 финалистов 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек – Приморский край, 4 человека – Сахалинскую область, три человека – Республику Саха (Якутию), и один человек – Камчатский край. Еще несколько участников из ДФО также смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу.

Конкурсанты из регионов ЦФО встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Из 199 тыс. подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2 тыс. 691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность в течение года общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.