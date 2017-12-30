Прокуратура проверит вырубку елки с участка жительницы Челябинской области по приказу властей

Прокуратура начала проверку после того, как рабочие спилили полувековую ель на участке жительницы сели Увильды Светланы Антоновой по распоряжению главы администрации поселка Аргаяш Челябинской области Артура Ишкильдина.

Как рассказал замглавы района Дамир Салыкаев, дерево росло у дороги и поскольку было немолодым, создавало угрозу падения, передает RT.

По словам старшего помощника прокурора Челябинской области Натальи Мамаевой, глава администрации поселка подтвердил, что поручение на вырубку давал он и что в данный момент выясняется реальный хозяин дерева.

«Если это была муниципальная земля, то мы будем решать вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконная вырубка леса». Если всё-таки дерево росло на земле женщины, то это хищение», –рассказала Мамаева.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков, заявил, что нельзя просто так выдать разрешение на то, чтобы на частном участке что-то ломать или убирать.

«Это абсурд», – сказал Сушков.

Напомним, ранее Меланья Трамп поручила спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома.