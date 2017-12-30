Израильские ученые нашли штаб древнеримского легиона

Археологи из Израиля нашли на севере страны остатки помещения, которое являлось штабом VI легиона, принимавшего участие в подавлении восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах, а также прах древних солдат.

Находки были сделаны во время раскопок древнего римского военного лагеря – единственного в Восточном Средиземноморье, передает Regnum со ссылкой на новостной портал Haaretz.

На основании найденных остатков здания археологи установили, что древнеримский военный штаб представлял собой помещение размером 100×100 метров, с колоннадами на фасаде и внутри.

Прах легионеров находился в кухонных горшках, что, как отмечают ученые, было нормальной практикой для того времени.

Кроме того, исследователи обнаружили 200 римских монет II-III веков нашей эры, керамические черепки, куски стекла и кости животных.

Ранее археологи обнаружили место высадки Юлия Цезаря в Британии.