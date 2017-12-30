На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся новогодний концерт

В новогоднем концерте на авиабазе Хмеймим в Сирии перед российскими военными выступили Антон и Виктория Макарские, певица Зара, ансамбль «Русская душа» и другие артисты.

Выступления прошли как на отдаленных заставах, так и на центральной площадке в культурном центре авиабазы.

Певица Зара после выступления передала военным письма от российских детей с новогодними поздравлениями и словами поддержки, передает ТАСС.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Однако там продолжат функционировать две российские базы – Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.