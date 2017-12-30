На крупнейшем в Венесуэле НПЗ произошел пожар

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Amuay, который является крупнейшим в Венесуэле, сообщают информационные агентства.

Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина, передает РИА «Новости» со ссылкой на ACN.

В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon.