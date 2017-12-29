«Укроборонпром» сообщил о передаче в армию Украины более 3,6 тыс. единиц вооружения

За 2017 год в вооруженные силы Украины было передано более 3,6 тыс. единиц военной техники и вооружения, сообщает концерн «Укроборонпром».

«За этот год в вооруженные силы Нацгвардии и других силовых структур Украины передано 3673 единиц военной техники и вооружения. Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение. Такой результат стал возможным благодаря работе более чем 130 предприятий участников концерна», – сообщается на сайте «Укроборонпрома».

Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства ПВО и другую боевую технику и оружие.

«Укроборонпром» сообщил о создании около полутора сотни танков различных модификаций, десятках новых БТР-4 и БТР-3 от «ХКМБ им. Морозова» и «Киевского бронетанкового завода», ракетном вооружении от КБ «ГККБ» Луч» и ГАХК «Артем» и сотни других образцах вооружения.

Отмечено, что концерн выполнил государственный оборонный заказ на 100% по итогам года.

Напомним, в августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия «стала сильнее» почти на 16 тыс. единиц военной техники и вооружения «благодаря концерну «Укроборонпром».