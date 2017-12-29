В порт Одессы прибыли два судна с углем из США

В одесский порт «Южный» прибыли два судна с американским энергетическим углем, сообщает пресс-служба порта.

«К причалам морского торгового порта Южный пришвартовались последние в 2017 году судна с американским энергетическим углем», – цитирует сообщение ТАСС.

В настоящее время происходит разгрузка 60,4 тыс. тонн угля для энергохолдинга ДТЭК и 73,4 тыс. тонн для компании «Центрэнерго».

Как заявил директор порта Виталий Жуковский, в 2017 году объемы перевалки импортного энергетического угля в «Южном» составили более 11% от общего грузооборота. С мая порт разгрузил более 1 млн тонн энергетического угля для государственных и частных компаний(847 тыс. тонн для ДТЭК, 412,5 тыс. тонн – для «Центрэнерго»).

Напомним, в сентябре в одесский порт прибыло первое судно с дефицитным на Украине энергетическим углем из США. В октябре глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец заявил, что страна смогла накопить на складах 1,5 млн тонн антрацитового угля, что вдвое меньше запланированного уровня для прохождения зимнего периода. В декабре вице-премьер страны Владимир Кистион заявил, что в 2017 году Украина сократит потребление антрацитного угля до 5 млн тонн, что почти наполовину меньше в сравнении с 2016-м.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что американский уголь не очень поможет Украине.