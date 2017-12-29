В трейлер сериала «Черного зеркала» включили обращение Путина к американцам

Стриминговый канал Netflix выпустил новогодний ролик, приуроченный к выходу четвертого сезона сериала «Черное зеркало».

В видео под песню Happy New Year группы ABBA смонтированы сцены из сериала и реальные события уходящего года. В частности, в память о «российском расследовании» в США президент Владимир Путин обращается в ролике к «уважаемым гражданам Америки» со словами: «Будущее ярче, чем когда-либо».

Также в видео упоминаются «фейковые новости», марши националистов в Шарлотсвилле и другие события, передает RT.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил на тему якобы вмешательства России в выборы в других странах, заявив, что в уходящем году Москве «пришлось потрудиться».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.