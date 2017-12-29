Итоги конкурса «Лидеры России» подвели в Приволжье

Имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Приволжского федерального округа объявлены в пятницу, 29 декабря, 30 человек успешно преодолели испытания окружного полуфинала, который прошел в Самаре и Нижнем Новгороде с 15 по 18 декабря.

Из 30 финалистов Приволжского федерального округа 8 человек представляют Нижегородскую область, 6 человек – Самарскую область, 5 человек – Республику Татарстан, 4 человека – Пермский край, по 2 человека – Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику, и по 1 человеку – Республику Марий Эл, Саратовскую область и Чувашскую Республику.

Конкурсанты из регионов ЦФО встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве, говорится в пресс-релизе, поступпившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

Конкурс «Лидеры России» является одним из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая возникла по указанию президента Владимира Путина, который потребовал наладить работу социальных лифтов.