Глава МЧС сообщил о готовности к обострению отношений КНДР и США

Региональные поисково-спасательные отряды (РПСО) МЧС России на Дальнем Востоке и в Сибири готовы реагировать на обострение отношений между КНДР и США, сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

По словам Пучкова, МЧС подготовило службу и единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, которая осуществляет постоянный мониторинг состояния почвы, воздуха и воды на Дальнем Востоке и по всей территории страны.

«В случае обострения ситуации подготовлены отряды РПСО на Дальнем Востоке, в Сибири», – передает РИА «Новости» слова Пучкова.



Он рассказал также, что созданы необходимые запасы материальных и других ресурсов на территории Дальнего Востока.

Пучков отметил, что пожарные гарнизоны на Дальнем Востоке работают в плановом режиме, но там, где это необходимо, принимаются меры по усилению деятельности органов управления и всех реагирующих подразделений.

Напомним, ранее в МИД предупредили о готовности США силой «додавить» КНДР до начала переговоров.