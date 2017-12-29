Хоккеист Сергей Мозякин присоединился к движению Putin Team

Форвард сборной России и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин присоединился к движению Putin Team.

Как написал Мозякин в своем аккаунте в Instagram, в спорте, как в жизни, огромную роль имеет желание победить.

«Несмотря ни на что, ни на какие преграды, против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда, я – в Putin Team», – пояснил он свое решение.

Публикация от @mozyakin_sergey Дек 28, 2017 at 11:45 PST

Напомним, идею о создании движения «Команда Путина» «ради страны» хоккеист Александр Овечкин озвучил в начале ноября. К нему присоединились его коллеги Павел Буре, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, а также другие спортсмены и тренеры – Сергей Тетюхин, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Сергей Карякин, Евгений Гомельский и Валерий Газзаев.