Кремль анонсировал встречу Путина с главой Россельхозбанка

Президент Владимир Путин в последний рабочий день 2017 года проведет несколько рабочих встреч, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня президент в Москве, у него несколько рабочих встреч запланировано, внутренние совещания», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что публичным будет общение с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым.

«Россельхозбанк - один из крупнейших банков, президент и руководитель банка достаточно регулярно общаются, тем более, в плане подведения итогов года. Работа рутинная, – добавил Песков.

По его словам, в последний рабочий день года у Путина до «шести-семи запланированы внутренние совещание»



«Пресс-служба работает круглосуточно. Я надеюсь, часиков до семи поработаем и потом уже перестанем это делать», – сказал Песков.

