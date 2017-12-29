В Кремле рассказали о графике Путина в праздничные дни

В последнюю пятницу уходящего года президент России Владимир Путин будет работать до шести-семи вечера, рабочие планы могут возникнуть и во время январских каникул, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков не исключил, что у Путина могут возникнуть рабочие планы во время январских каникул.

«Мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте», – – цитирует Пескова РИА «Новости».

Отметим, ранее он рассказал, что «у президента где-то, наверное, часов до шести, до семи есть внутренние разные совещания».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, о чем говорил Путин в 2017 году и какие слова произвели самое сильное впечатление на профессиональную аудиторию.