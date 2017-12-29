Центробанк закрыл «Опору кооперации»

Банк России прекратил статус саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка Межрегионального союза кредитных кооперативов «Опора кооперации», в которую входили участники финансовой пирамиды, сообщает регулятор.

По данным ЦБ, в эту СРО входили 20 из 22 КПК – участников крупной «финансовой пирамиды», работавшей в целом ряде российских регионов.

«По результатам надзорных действий департамента микрофинансового рынка Банка России было установлено, что в данной схеме КПК использовались в противоправных целях, направленных на обеспечение формальной легитимности деятельности финансовой пирамиды, при очевидно неудовлетворительном контроле со стороны саморегулируемой организации», – передает РИА «Новости» сообщение регулятора.



Центробанк выдал КПК предписания о запрете привлекать денежные средства и новых членов, а также выдавать займы.

По материалам, предоставленным регулятором, МВД возбудило уголовное дело, в рамках которого были проведены обыски и задержаны участники преступной группы.

В работе СРО Центробанк обнаружил нарушения закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативных актов ЦБ. Кроме того, было выявлено неоднократное несоблюдение сроков исполнения запросов Банка России и предоставление заведомо недостоверной информации и непредоставление информации регулятору.



Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что взятые у «черных банкиров» деньги можно будет не возвращать.