Президентские выборы в Либерии выиграл знаменитый футболист

Победа на президентских выборах бывшего футболиста мирового масштаба Джорджа Веа говорит о том, что отчаявшиеся либерийцы уже не верят своим политикам. Между тем бывшей звезде спорта достается беднейшая страна с высоким уровнем коррупции и безработицы. Сможет ли он справиться с ношей при отсутствии опыта и глобальных контактов на политической арене, задается вопросом The New York Times.

На протяжении десятилетий Либерия на фоне войны и других бедствий ждала мирную демократическую передачу власти. И вот теперь она, казалось бы, подошла к этому. Как показывают неофициальные результаты выборов, бывшая футбольная звезда мирового масштаба Джордж Веа обошел всех соперников, включая вице-президента, двух бывших полевых командиров и его собственную бывшую подругу. Именно он завоевал право быть демократически избранным президентом и стать преемником первой в истории Африки женщины-президента Эллен Джонсон-Серлиф, пишет The New York Times.

Джордж Веа – обладатель «Золотого мяча» 1995 года, известен по выступлениям за «Милан», «Монако» и ПСЖ.

Это уже третья попытка 51-летнего Джорджа Веа пробиться в политические эшелоны власти. И на этот раз она оказалась успешной. Правда, до этого Веа успел поработать три года сенатором от Монровии, но тогда противники горячо критиковали его за то, что он не выступал на заседаниях законодательных органов.

Выбирая Веа, либерийцы надеются, что он сможет спасти страну от войны и разрухи. Однако ему в наследство достаются обвинения правительства в массовой коррупции, а также претензии в связи с высокой безработицей и плачевной системой здравоохранения, которая все еще не восстановилась после разрушительной эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году, унесшей в Либерии больше жизней, чем где-либо еще.

Госпожа Серлиф пришла к власти в 2005-м после большого опыта работы в мировой политике. У Веа такого опыта нет, его глобальные контакты связаны лишь с международным футбольным миром, так что он не сможет обратиться к союзникам за какой-либо помощью, утверждает NYT. Между тем стране эта помощь очень нужна. Когда Серлиф пыталась спасти либерийскую экономику, США предоставили ей долг в размере 4,7 млрд долларов. Когда Либерия боролась с Эболой, Сирлиф также обратилась к президенту Бараку Обаме, чтобы США отправили в Либерию 3 тыс. американских военных.

Веа может сосредоточить свою деятельность на том, чтобы строить дороги и школы, и таким образом вернуть рабочие места, но даже в этом случае это будет одной из самых больших проблем для него. Также остается неясным, сохранится ли тот уровень свободы слова, который был при Сирлиф, резюмировало издание.