В РКК «Энергия» подтвердили получение телеметрии со спутника «Ангосат»

РКК «Энергия» подтверждает получение новой телеметрической информации со спутника «Ангосат», сеанс связи прошел успешно, проинформировали в корпорации.

«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», – цитирует сообщение «Энергии» РИА «Новости».

Накануне источники сообщали, что специалистам удалось наладить связь с ангольским спутником «Ангосат».

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы «Ангосат-1» стартовала 26 декабря в 22.00 с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 6.54 аппарат отделился от разгонного блока. Затем спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

В среду американские средства слежения подтвердили нахождение спутника «Ангосат» на орбите. Причиной потери связи со спутником «Ангосат» могла стать разрядка аккумуляторов.

Космический аппарат был создан в РКК «Энергия» в интересах Анголы на основе новой служебной платформы из компонентов российского производства. Масса спутника – 1 тыс. 647 килограммов.