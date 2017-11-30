За год в США при исполнении обязанностей погибли почти 130 полицейских

В 2017 году 128 полицейских погибли при исполнении обязанностей, сообщил Национальный мемориальный фонд сотрудников правоохранительных органов США.

Из них 44 погибли в результате огнестрельных ранений, включая инциденты во время вызовов «по урегулированию семейных конфликтов». Восемь человек «попали в организованные преступниками засады». 47 полицейских «разбились в результате автомобильных аварий», передает ТАСС.

В 2016 году жертв среди полицейских было больше – 143 человека, из которых 66 были убиты злоумышленниками.

Всего в США работает примерно 500 тыс. полицейских.

Washington Post сообщает, что в 2017 году полицейские убили более 970 человек, в 2016 году – более 960.

Напомним, одним из важных пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа было обещание снизить уровень преступности в США.