Трамп потребовал от Китая помочь США в ситуации с КНДР

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что примет меры, если не дождется от Китая помощи в ситуации вокруг КНДР.

«Нефть идет в Северную Корею. Я об этом не договаривался!» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Президент США заявил, что Пекин должен помочь Вашингтону в ситуации вокруг Северной Кореи, если не хочет, чтобы Трамп «сделал то, что, как всегда говорил, хочет сделать».

Как заявил Трамп, на Корейском полуострове возникла «ядерная угроза, в которой нет ничего хорошего для Китая».

Глава американского государства намекнул, что его терпение в отношении Пекина в этом вопросе может скоро кончиться.