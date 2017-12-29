Фургон сбил пешеходов и врезался в витрину магазина в США

В Сиэтле фургон выехал на тротуар, пострадали не менее пяти человек, сообщает местная полиция.

Фургон сбил пешеходов и въехал в витрину магазина. Пять пострадавших пешеходов и водитель госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на Seattle Times.

KOMO News уточняет, что четверо пострадавших были сбиты автомобилем, еще один ранен осколками разбитой витрины, передает РИА «Новости».

По разным данным, от одного до двух человек находятся в тяжелом состоянии.

Полиция предполагает, что водитель из-за проблем с самочувствием не справился с управлением.