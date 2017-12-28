Жители Мытищ встретили протестами «скандальный» генплан

В подмосковных Мытищах жители выступили против одобренного местными властями генплана, сообщают СМИ.

Как передают «Вести.ru», «скандальный документ разрешает застраивать памятники природы, санитарные зоны на берегах водохранилищ и даже часть исторической дороги, по которой 600 лет ходили паломники в Троице-Сергиеву Лавру».