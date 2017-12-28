В мурманском порту случился разлив нефтепродуктов

На территории мурманского морского рыбного порта (ММРП) в четверг вечером произошел разлив нефтепродуктов.

«По предварительной информации, розлив произошел при бункеровке транспорта FRIO Vladivostok танкером Kord Wind», – сообщил пресс-секретарь рыбного порта Алексей Бакуменко, передает «Интерфакс».

Он также добавил, что экипажи кораблей сразу же сообщили о случившемся в портнадзор.

«Около 20.25 мск у причала №41 второго грузового района ММРП произошел розлив нефтепродуктов около 3-4 кубометров», – сообщил источник в экстренных службах региона.

По его словам, для ликвидации нефтеразлива привлекли спасательный катер «Маркаб» спасательной службы Росморречфлота.

Также сообщается, что для соблюдения техники безопасности при бункеровке выставляются защитные боны (плавучие ограждения – прим. ВЗГЛЯД), предотвращающие большие нефтеразливы.