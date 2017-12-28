Минюст включил «Институт экономических и социальных исследований» в список иноагентов

Министерство юстиции России включило фонд «Институт экономических и социальных исследований» из Волгограда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенной управлением Минюста России по Волгоградской области внеплановой документарной проверки», – сообщается на сайте ведомства.

Фонд «Институт экономических и социальных исследований» создали в 1996 году, по данным портала российской прикладной социологии.

В декабре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом законе об иностранных агентах.